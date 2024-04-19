“زيادة فورية 20.000 دينار“ موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر بالزيادة الجديدة mtess.gov.dz

قامت دولة الجزائر بإطلاق راتب للمتقاعدين وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه كل شهر لكبار السن الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين وذلك بتوجيهات من الرئيس في شهر مايو المقبل، ويجب العلم أنه تلك الزيادة تشمل الأشخاص الذين رواتبهم أقل من 10.000 دينار وبناء على ذلك بعد الزيادة الجديدة سوف يصبح الحد الأدنى للمعاشات هو 20.000 دينار، وذلك بدلا من 15.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

يجب العلم أن الحكومة الجزائرية قامت بتوفير راتب التقاعد وذلك من أجل الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بالمسنين وتوفير جميع المتطلبات الخاصة بهم والحصول على كل مايريدونه، كما أنها قامت أيضا بتوفير رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك بإتباع التعليمات التالية: