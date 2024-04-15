فرصه ذهبيه وهاتف مش هيتكرر.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A55.. مميزات جبارة شبيه الآيفون

يرغب الكثيرون في الحصول على هاتف جيد بمواصفات مميزةـ وسوف نكشف لكم اليوم عن هاتف Samsung Galaxy A55 5G الجديد في الفئة المتوسطة العليا، حيث يتميز الهاتف بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للماء، يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1480، وشاشة سوبر أموليد 120Hz، ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، مما يسمح بالتقاط صور واضحة وحادة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 25 واط، فدعونا نتعرف على مواصفاته ومميزاته وعيوبه، إضافة إلى سعره في الوطن العربي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55

يأتي الهاتف المقدم من سامسونج وهو Samsung Galaxy A55 5G بالمواصفات التالية:

يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم خاصية الـ NFC.

يأتي الهاتف بأبعاد 161.1×77.4×8.2 ملم مع وزن 213 جرام.

يأتي الهاتف مقاوم للغبار و الماء بشهادة الـ IP67 حتى 1 متر لفترة 30 دقيقة.

الكاميرا الأمامية تأتي دقيقة بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

يأتي بصوت ستيريو.

يتوفر الهاتف بلون الأزرق ثلجي، وبلون كحلي، وبلون ليموني، وبلون بنفسجي فاتح.

يدعم الهاتف أغلب مستشعرات القرب و التسارع من خلال السوفت وير والجيرسكوب والبوصلة.

مميزات Samsung Galaxy A55

يمتاز هاتف Samsung Galaxy A55 بشاشة كبيرة عالية الدقة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمحتوى المرئي، إذ يأتي الهاتف مجهزًا بمعالج قوي يوفر أداءً سلسًا وسريعًا لتشغيل التطبيقات والألعاب، وأما فيما يتعلق بالتصوير، فإن Samsung Galaxy A55 يحتوي على نظام كاميرا متعددة العدسات، مما يتيح لك التقاط صور واضحة وحادة، بالإضافة إلى تصوير فيديو بجودة عالي، ونُلخص لكم مزايا هاتف Samsung Galaxy A55 فيما يلي:

الكاميرات تقدم تجربة مميزة سواء في الفيديوهات او الصور.

أول هاتف متوسط من سامسونج يقوم بدعم E-sim.

بطارية كبيرة السعة تصمد للعمل لمدة كبيرة.

الكاميرات تقدم تجربة مميزة أيا كان في الفيديوهات او الصور.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية أحسن.

عيوب موبايل Samsung Galaxy A55

كما تعلمون فإنه لا يوجد شيء بدون عيوب، إذ أن هاتف Samsung Galaxy A55 به مجموعة من العيوب، وبيانها على النحو التالي:

لا يقوم بدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

ستحتاج إلى شراء الشاحن والجراب بصورة منفصلة كما هو عادة سامسونج.

كان من الأحسن لو قلل حواف الشاشة.

كنا نتمنى أن يتم رفع سرعة الشحن مثل الهواتف التي تنافسها.

يفتقر الهاتف إلى كاميرا التقريب الـ Telephoto فلن تتمكن من تصوير صور بورتريه 2X او 3X احترافية.

سعر هاتف Samsung Galaxy A55 في الوطن العربي

أسعار هاتف Samsung Galaxy A55 في بعض الدول العربية: