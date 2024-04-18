“الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz“ كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة 2024 في الجزائر وشروط التقديم في المنحة

يبحث الكثير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه كل شهر للأشخاص المتقاعدين عن العمل داخل دولة الجزائر وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على المنحة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الاستعلام عن وضعية منحة البطالة

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن الوضعية الخاص بك في المنحة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل بالجزائر.

يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم طلب العمل ورقم التعريف الوطني.

بمجرد النقر على زر تسجيل سوف تحد الحالة الخاصة بك والتي تكون قبول أو رفض.

في حالة القبول يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أما في حالة الرفض سوف يتم ذكر السبب.

شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة وهي: