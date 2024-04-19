مليون دولار كل أسبوع.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع أرقام الاشتراك في الحلم من جميع الدول

يتردد صدى بحث كبير عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، إذ تعتبر مسابقة الحلم من أهم وأشهر وأفضل المسابقات التي ينتظرها الكثير، كما أنها حلم بالفعل لعدد كبير جداً من المتسابقين والشباب في العالم العربي الذين يرغبون في أن يقوموا بالحصول على الجوائز المتميزة التي يتم الحصول عليها بشكل يومي أو أسبوعي وتقدر بقيمة مليون دولار، ولذلك تعد هذه المسابقة هي الأقوى على الإطلاق كما يتم تقديم تلك المسابقة من قبل الإعلامي مصطفى الأغا المذيع المشهور.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يرغب الكثيرون في معرفة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث أن المسابقة مسؤولة تمام المسؤولية على تقديم الجائزة الخاصة للفائز في أسرع وقت ممكن، كما أن مسابقة الحلم تسهل أيضاً طريقة الاشتراك فيها، وهي طريقة بسيطة جداً حيث يمكنك عن طريق أحد الأرقام المتخصصة للبلد التي تتواجد بها أن تقوم بكتابتها مع كلمة حلم وبالفعل سوف تفوز بتلك المسابقة بشكل رسمي، وقد أكد القائمين على المسابقة في الفترة الأخيرة أن المسابقة قامت بفتح باب التسجيل من جديد للاشتراك فيها.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بالنسبة لأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، فإنه يمكنك أن تقوم بإرسال كلمة حلم عبر الأرقام الخاصة ببلدك حتى تتمكن من الاشتراك رسمياً في هذه المسابقة وأرقام الاشتراك تكون كالآتي:

من مصر يمكن أن تتواصل على الرقم التالي 95450

أرقام التواصل من دولة الأردن 98880.

من دولة العراق عبر التواصل مع 2266 – 2770.

الرقم الخاص بالاشتراك التابع لدولة الكويت 4141.

من البحرين يمكن أن تتواصل على الرقم التالي 2770.

من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التواصل مع 6070.

من السعودية يمكنك أن تتواصل وتشترك في المسابقة عن طريق الأرقام التالية 75505 أو 858888.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط اللازمة والأساسية التي يجب أن تتواجد في المتقدم حتى يتمكن من الاشتراك في هذه مسابقة الحلم، وتأتي تلك الشروط كالتالي: