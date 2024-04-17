موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي 2024.. مجلس الوزراء يكشف تراجع التوقيت 60 دقيقة

ترتفع معدلات البحث حول موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، لا سيما أن الجميع أصبح على معرفة أكيدة على فصل الشتاء قد تم انتهاؤه في يوم 20 من شهر مارس الماضي لعام 2024، وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الصيف والتي ستكون بداية من يوم 20 يونيو لعام 2024، ومن هنا أردنا أن نضع لكم كافة التفاصيل التي تخص التوقيت الصيفي لعام 2024.

موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي

شهد محرك جوجل حالة من البحث المرتفع من قبل المواطنين الراغبين في معرفة موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي، لا سيما أن هذا الأمر سوف يساعدنا جميعا لمعرفة توقيت الصيف الصحيح بدلا من استخدام ذلك المرتبط بفصل الشتاء، ومن خلال البحث وجدنا أن الحكومة المصرية أكدت على كون التوقيت الصيفي سيطبق في موعده المحدد في أبريل الجاري لعام 2024 دون تغيير.

وبناء عليه سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من يوم الإثنين الأخير الموافق 29 من شهر أبريل الجاري لعام 2024، وهذا يعني أنه سوف يتم تقديم الساعة بداية من 12:00 منتصف الليل إلى الواحدة صباحا أي بزيادة 60 دقيقة.

كيفية ضبط التوقيت الصيفي على الهاتف

نظرا لكون الهواتف المحمولة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فهذا يعني أنه لا بد من ضبط التوقيت الصيفي على جميع الهواتف المحمولة، وخاصة بعد ما تعرفنا على موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي، على أن يتم تغيير التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي تبعا للخطوات التالية