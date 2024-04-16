طريقة عمل البسبوسة بالسميد ناجحة من اول مرة زي المحلات واطعم بمكونات في مطبخك

بإمكانكم التعرف على أشهى وألذ طريقة عمل البسبوسة بالسميد من خلال أسهل الخطوات وبعض التكتيكات التي بها تضعي لمستك السحرية لتعطى أحلى مذاق إلى البسبوسة بالسميد، وخاصةً ونحن في رحاب الشهر الكريم شهر رمضان حيث تحتاج السيدات إلى التنوع والتجديد في الأطعمة والحلويات التي يعدونها لوجبة الإفطار والتحلية بعد الوجبة بشكل يومي خلال الثلاثين يوما، ولهذا فكل ما تحتاجين اليه هو المتابعة معنا والتركيز و سوف تصلي إلى أسرع وأحلى نتيجة لعمل البسبوسة الشهية داخل مطبخك.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

نوضح أمامكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالسميد، حيث بإمكانك تقديمها في أي مناسبة أو للأسرة للتحلية بعد الإفطار، فهي حلى من أهم الحلويات الشرقية، يمكنكم اعدادها من خلال اتباع بعض التعليمات التالية:

أولاً: المكونات التي يجب إحضارها لعمل البسبوسة بالسميد وهي كالتالي:

عدد 3 أكواب من دقيق السميد ويكون نوع جيد.

عدد 1 كوب من السمن و تكون ذائبة.

عدد 1 كوب من اللبن الطبيعي.

عدد 1 كوب من العسل الأبيض أو الشربات.

مكسرات حسب الرغبة.

مكونات الشربات إذ لم يتوفر لديك عسل ابيض:

عدد 1 و ½ كوب مياه.

عدد 1 و ½ كوب من السكر.

نصف ليمونة معصورة.

ثانياً: الخطوات التي يجب اتباعها لعمل البسبوسة بالسميد وهي كالتالي:

قومي بإحضار السميد مع السمنة وضعيهم في إناء، ثم قومي بخلط المكونات مع بعض بخفه.

يمكنك بعد ذلك إضافة أية مكسرات مثال على ذلك جوز الهند مبشور ناعم وتستمري في التقليب.

أحضري اللبن و ضعيه في وعاء ثم أضيفي إليه السكر و العسل وضعيه على النار مع استمرارك في تقليل الخليط.

بعد ان يصبح الخليط متجانس (اللبن) قومي بسكبه على دقيق السميد ثم استمري بالتقليب حتى يتجانسوا مع بعض.

في الخطوة التالية أحضري صينية وفرشة وادهنيها بالسمن، ثم ضعي خليط البسبوسة بها.

يجب مراعاة سمك السمبوسة داخل الصينية، حيث يفضل ألا تزيد عن النصف سنتيمتر.

هِذِّي الصينية لتتساوى ثم ادخليها للفرن، بحيث تكون درجة الحرارة أقل من الـ 200 درجة ويصبح لونها ذهبي.

عند ذلك تقومين بسكب العسل الخفيف على البسبوسة، أو الشربات حسب المتاح منهما واتركيها حتى تتشرب السائل.