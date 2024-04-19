تردد قناة المسار 2024 الليبية الجديدة على جميع الأقمار

قناة المسار الليبية هي من ضمن القنوات التي تقدم محتوى هادف وممتع لكافة فئات الجمهور، حيث تهتم القناة بتقديم البرامج الترفيهية والمسلسلات وعلى الصعيد الآخر تهتم بتقديم كل ما هو مفيد للمشاهد الليبي والعربي؛ وهي مملوكة لسالم الفيتوري، وسنعرض لكم في هذا المقال تردد قناة المسار الليبية 2024.

تردد قناة المسار الليبية 2024

ولتستمع بما تقدمها قناة المسار الليبية من من برامج ومسلسلات سنعرض لك ترددها في النقاط الآتية:-

القمر الصناعي: النايل سات.

ترددها هو: 10873.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميزها هو: 275000.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الدقة هي:SD.

تردد قناة المسار على العربسات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 10873.

معدل الترميز : .27500

معدل الاستقطاب : عمودي.

معمل تصحيح الخطأ : ¾.

محتوى وبرامج قناة المسار الليبية

وتتميز قناة المسار الليبية بباقة من امتع المسلسلات والبرامج التي تهم المشاهد العربي، أيضاً تتميز قناة المسار الليبية بجودتها العالية وحرصها على جزب كل الفئات العمرية والثقافية وسنعرض لك أهم برامج قناة المسار الليبية في النقاط الآتية:-

برنامج ( حكايات).

مسلسل (شط الحرية).

برنامج (سفرة دائمة).

برنامج (على الحطب).

برنامج (سيارة خاصة).

مسلسل (ليستا).

برنامج (رحلة في التاريخ).

برنامج (فنون وثقافة).

برنامج (ليبيا الرياضية).

والعديد من البرامج والمسلسلات.

مزايا قناة المسار

أن القناة الأخبار والأحداث في ليبيا تعتبر من أقوى القنوات التي تعمل على تغطية الأحداث ذات طابع سياسي، اقتصادي، أو اجتماعي، كما أنها تسعى القناة إلى تقديم كل ما يهم الشعب الليبي في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والسياسة. بالإضافة إلى توصيل المعلومات بشكل دقيق، حيث تتميز بالتحليل الموضوعي والمتوازن للأحداث، مع عرض مختلف وجهات النظر.