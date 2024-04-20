“خاصية Pin Chats“ مزايا سحرية في تحديث WhatsApp الجديد!! يغنيك عن استخدامات عديدة

يعتبر تطبيق الواتساب واحد من التطبيقات الإلكترونية التي أصبح من الصعب الاستغناء عنها وذلك لأنه يتم استخدام التطبيق في العديد من المهمات اليومية سواء في العمل أو الدراسة أو عمليات البيع والشراء وغيرها من المعاملات المختلفة الأخرى، ويجب العلم أن التحديث الجديد للواتساب قام بتوفير خاصية تثبيت المحادثات وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خاصية تثبيت المحادثات

يجب العلم أنه أكثر ما يميز تلك الخاصية أنه يمكنك تثبيت المحادثة التي تريدها في أعلى واجهة الواتساب ويمكنك تثبيت حتى 3 محادثات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك فتح الواتساب الخاص بك. قم بالذهاب إلى المحادثة التي تريد تثبيتها وانقر عليها مطولا. بمجرد الاستمرار في الضغط سوف يظهر لك pin chat أو علامة الدبوس قم بتحديد المدة التي تريد تثبيت الشات والتي تكون يوم كامل أو أسبوع أو شهر. أخيرا بمجرد النقر على زر موافق سوف يتم تثبيت الشات بالفعل.

اضافات الواتساب

يوجد العديد من المميزات التي تمت إضافتها في تطبيق الواتساب والتي من أبرزها: