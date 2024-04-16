تردد قناة كوكي وميكي تي في للاطفال الجديد 2024

تردد قناة كوكي تي في يعد من أهم الترددات التي يرغب بمعرفتها العديد من الآباء والأمهات، حيث أن هذه القناة من أهم القنوات التعليمية الموجهة للأطفال والتي تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للصغار بهدف مساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية للمستقبل، كما تعرض القناة العديد من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة والأغاني التي تهم الأطفال، لهذا سنعرض لكم خلال مقالنا تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لتستمتعوا بمشاهدة أفضل برامج القناة.

تردد قناة كوكي تي في

تتمتع قناة كوكي تي في بشعبية كبيرة بين المشاهدين في الدول العربية المختلفة، حيث تقدم برامج تعليمية متنوعة للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، كما تحرص القناة على تعليم الأطفال القواعد الأساسية في كلا اللغتين، ويمكن تنزيل القناة بكل سهولة على جهاز التلفزيون من خلال التردد الآتي:

التردد: 11602.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة كوكي

بعد الحصول على تردد قناة كوكي تي في على النايل سات، يمكن تحميلها على جهاز الرسيفر عن طريق القيام بالخطوات التالية:

قم بالضغط على زر Menu في جهاز الريموت للدخول إلى القائمة الرئيسية.

انقر فوق زر موافق.

اضغط على كلمة خيارات.

حدد خيار التثبيت اليدوي.

أدخل تردد القناة وباقي البيانات المذكورة سابقًا.

ثم اضغط على كلمة بحث.

انتظر حتى يتم تحميل القناة ثم اضغط فوق كلمة حفظ.

محتوى قناة كوكي تي في

تقدم قناة كوكي للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية المميزة التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات الحسنة، ومن بينها:

برنامج قل ودل.

برنامج كوكي وملوكي.

برنامج حواديت دودي.

برنامج ملوكي في المطبخ.

برنامج حول العالم.

مسابقة “كوكي كيدز للمواهب” والتي تهدف إلى مساعدة الأطفال في تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة فيها.

تقدم القناة أغاني وفيديوهات تعليمية تساعد الأطفال في التعرف على الفواكه والخضروات ومعرفة أسمائها وأشكالها وألوانها.

تقديم أغاني وأناشيد جميلة تساعد الأطفال في تعلم الحروف العربية والإنجليزية.

مميزات قناة كوكي تي في

تتميز قناة كوكي بعرض برامج تعليمية وترفيهية تجلب السعادة والبهجة للأطفال، وتحتوي هذه القناة على العديد من المميزات، ومنها: