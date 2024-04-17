“البقاء للأقوى والأفضل“ تنزيل لعب ببجي نيو ستيت تحميل PUBG New State آخر إصدار لهواتف الاندرويد .. جمع صحابك وألعب

قامت لعبة بابجي بإطلاق تحديث جديد وهو ببجي نيو ستيت، والجدير بالذكر أن لعبة بابجي واحدة من ألعاب الفيديو التي يلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم ومختلف الأعمار، تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2017 وقامت بإنشاء العديد من التحديثات التطورات حتى تظهر بشكلها الحالي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا المميزات التي يحملها التحديث الجديد وخطوات تحميل اللعبة.

ببجي نيو ستيت

يجب العلم أن تحديث بابجي الجديد يضم مجموعة من المميزات المختلفة ومنها:

قامت بإضافة عدد كبير من الأسلحة والمعدات الجديدة والفائقة والتي تساعد اللاعب على الفوز بالجولات.

قامت بتحسين الرسومات الموجودة داخل اللعبة وذلك من أجل أن تكون اللعبة أكثر واقعية.

يجب العلم أنها قامت أيضا بإضافة عدد من الحركات الديناميكية المختلفة وذلك من أجل مساعدة اللاعب في الفوز على الأعداء.

خطوات تحميل لعبة ببجي

يجب العلم أنه يمكنك اللعب بشكل فردي أو بشكل جماعي، كما أن اللعبة تتيح لك فرصة اختيار فريق من أصدقائك أو اختيار فريق عشوائي، لتحميل لعبة بابجي يجب اتباع الخطوات التالية: