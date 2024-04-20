“100 دينار أردني”.. حقيقة صرف المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن وخطوات الاستعلام takaful.naf.gov.jo

يبحث الكثير من المواطنين الاردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن الموعد الخاص بصرف المكرمة الملكية والبالغ قيمتها 100 دينار أردني والخاصة بالأسر الأكثر احتياجا و الاشد فقرا داخل المملكة الأردنية، والتي يتم صرفها من خلال صندوق المعونة الوطنية خاصة بعد عدم أي اصدار أمر ملكي من قبل جلاله الملك عبد الله الثاني بصرف تلك المنحة خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

حقيقة صرف المكرمة الملكية الأردنية

قامت الوزارة الاجتماعية داخل المملكة الأردنية بالتوضيح عن حقيقة صرف المكرمة الملكية الأردنية وأن تلك المكرمة قد تم صرفها من قبل في عام 2022 بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وأنه حتى الآن لم يصدر أي قرار أو أمر رسمي من جلالة الملك عن صرف ما قيمته 100 دينار أردني خلال شهر رمضان المبارك، كما قامت الوزارة الاجتماعية بالتنويه على المواطنين داخل المملكة عن عدم الانسياق وراء أي إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن في حالة إصدار أي أمر ملكي بصرف المنحة سيكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية

قامت الوزارة الاجتماعية ممثلة في صندوق المعونة الوطنية بتحديد رابط خاص والذي يمكن لجميع مواطني المملكة الاستعلام عن الحصول على المكرمة الملكية ونبين فيما يلي الخطوات اللازمة حتى تتم عملية الاستعلام بنجاح:

أولا: الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية.

ثانيا: النقر على الاستعلام عن المكرمة الملكية.

ثالثا: ادراج رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال الخاص بالمستعلم.

رابعا: الضغط على استعلام.

الشروط المطلوبة للحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

قلم صندوق المعونة الوطنية بوضع بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في من يحق لهم الحصول على المكرمة الملكية الأردنية نبينها فيما يلي: