“ميسي ورونالدو ومبابي وهالاند“ تنزيل FIFA MOBILE 2024 بعد التحديث الأخير.. نزلها وألعب بنجوم كرة القدم العالمية

تعتبر لعبة فيفا موبايل واحدة من ألعاب الفيديو المفضلة لدى عشاق كرة القدم وذلك لأنه يمكن للاعب من خلالها خوض الكثير من المباريات والدوريات المختلفة، كما أن اللعبة تحرص استخدام رسومات تم تصميمها بدقة عالية وذلك لتمنح اللاعب شعور اللعب وكأنه على أرض الواقع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة والمتطلبات التي تحتاجها عند التحميل.

لعبة فيفا موبايل 2024

يجب العلم أنه يمكنك من خلال لعبة fifa mobile تكوين فريق خاص من اللاعبين المفضلة لديك واللعب من خلالهم، كما يمكنك أيضا تشكيل فريق مع أصدقائي من خلال الإنترنت نت واللعب سويا، تمتلك اللعبة حزم متميزة من اللاعبين المشهورين حول العالم، توفر اللعبة لك قدرة تدريب الفريق الخاص بك وتحسين المستوى لديهم.

خطوات تحميل لعبة fifa mobile

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة فيفا موبايل بنجاح والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد، بينما أجهزة الآيفون هو آب ستورفي شريط البحث يرجى كتابة اسم اللعبة وهي فيفا موبايل وانقر على زر التحميل.

انتظر حتى تنتهي اللعبة من التثبيت وسوف تجدها ضمن قائمة التطبيقات الخاصة بك.

انقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات من أجل إنشاء حساب خاص بك وابدأ باللعب.

متطلبات تحميل لعبة Fifa Mobile 2024

عند تحميل لعبة فيفا موبايل يجب أن يكون الهاتف الخاص بك يضم المواصفات التالية: