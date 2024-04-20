حقيقة ولا شائعة.. حقيقة زيادة منحة البطالة ل 17000 دينار جزائري.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح الحقيقة

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن حقيقة الأخبار المتداولة مؤخرا عن قيام الحكومة الجزائرية بزيادة منحة البطالة لتصبح 17000 دينار جزائري، بعدما كانت 15 الف دينار جزائري، وتعطي تلك المنحة من قبل الدولة والسيد عبد المجيد تبون رئيس البلاد وقوفا بجانب المواطن الجزائري حتى يتمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية، وخاصة العاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ولضمان مستوى معيشي متميز للمواطن الجزائري ولكى يتمكن المواطن من تلبية الاحتياجات اليومية للأسرة.

حقيقة زيادة منحة البطالة الى 17000 دينار جزائري

قامت وزارة العمل والتشغيل بالإعلان عن أنه لا حقيقة للأخبار المتداولة بالنسبة لزيادة منحة البطالة الى 17000 دينار جزائري، وأن قيمة المنحة لشهر مارس 2023 ما زالت كما هي والتي تبلغ قيمتها 15000 دينار جزائري، منوهة عن أن في حال إعلان الحكومة عن أي زيادة يتم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتشغيل في الجزائر و مشددة على عدم الانسياق وراء الشائعات.

موعد صرف منحة البطالة لشهر مارس 2024

قامت وزارة العمل والتشغيل فى الجزائر بالإعلان عن أن ميعاد صرف منحة البطالة والمقدرة ب 15000 دينار جزائري يتم صرفها على مدار ثلاثة أيام لتكون أيام 26 ابريل، و 27 ابريل، و 28 ابريل تواليا

متطلبات منحة البطالة 2024