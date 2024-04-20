“احجزها أونلاين هُنـــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق والشروط المطلوبة من وزارة شؤون البطاقة

أكدت وزارة الداخلية العراقية على جميع المواطنين بالإسراع على استخراج البطاقة الوطنية الموحدة وذلك لأنه من المقرر استخدامها في جميع المعاملات الحكومية المختلفة في الفترة القادمة، وهي عبارة عن بطاقة تضم جميع البيانات الخاصة بالمواطن، ولأن الدولة دائما تسعى نحو راحة المواطنين قامت بتوفير رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 والذي يمكنك من خلاله استخراج البطاقة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المديرية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

يجب العلم أن البطاقة الوطنية الموحدة هي البديل الرسمي لوثيقة الجنسية، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل حجز البطاقة:

في البداية يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية شؤون البطاقة. ثم قم بالنقر على خيار نموذج حجز البطاقة الوطنية الموحدة. يرجى ملء النموذج بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق رقم هاتف خاص بالمواطن يعمل. أخيرا قم بالضغط على كلمة حجز، يتوجب على المواطن طباعة الإيصال لأنه سوف يقوم بتسليمه داخل المديرية.

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

قامت وزارة الداخلية في العراق بالإعلان عن الأوراق التي يجب إرفاقها عند حجز البطاقة الوطنية وهي:

تقديم صورة من عقد العمل الخاص بالمواطن.

شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

تقديم صورة من البطاقة التالفة.

في حالة إذا كانت أول مرة تقوم باستخراج البطاقة يجب تقديم صورة من شهادة ميلاد المواطن

تقديم صورة من شهادة التخرج.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على البطاقة الوطنية وهي: