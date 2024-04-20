بزيادة 5% على الراتب.. الصندوق الوطنى للتقاعد يوضح موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يبحث الكثير من السادة المتقاعدين في الجزائر عبر مواقع التواصل المختلفة عن حقيقة إعلان وزارة الضمان الاجتماعي قيامها بزيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وذلك للتحسين من الوضع الاقتصادي للافراد المتقاعدين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء الاسعار بشكل مبالغ فيه و للتحسين من المستوى المعيشي للسادة المتقاعدين و لعيش حياة كريمة لما قدموه من خدمات لخدمة الوطن.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

قام السيد عبد المجيد تبون رئيس البلاد بالتأكيد على وقوف الدولة بجوار المتقاعدين وذلك تقديرا لما قدموه من خدمات للبلاد طوال فترة عملهم، لذا قامت وزارة الضمان الاجتماعي بالإعلان عن نسبة الزيادة المزعم تطبيقها من بداية شهر مايو للعام الجاري وستكون النسبة المقررة 5% للذين يتقاضون معاش دون العشرين الف دينار جزائري، وبنسبه 4% ممن يتقاضون معاش يتراوح بين 20000 دينار جزائري 50 الف دينار جزائري.

وبنسبه 3% للذين تتراوح قيمة المعاش الخاص بهم ما بين 50,000 دينار جزائري و 80 الف دينار جزائري.

وبنسبه 2% الذين يتقاضون معاشا اكثر من 80,000 دينار جزائري.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

حتى يتمكن المتقاعدين من الاستعلام عن زيادة رواتبهم و بقائهم على إطلاع فيما يخص الزيادات المزمع تطبيقها من الدولة من خلال بعض الخطوط نبينها في التقرير التالي: