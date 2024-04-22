“الكشوفات نزلت؟ spa.gov.iq/umbrella“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق .. نزلها pdf منصة مظلتي

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يجب العلم أن برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه دولة العراق للمواطنين ويتم صرفها للأسر الفقيرة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها وتوفير حياة أفضل لهم في ظل غلاء الأسعار الذي يعاني منه البلاد، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتعرف على أسماء المستحقين للدعم لهذا الشهر يجب الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية وقم باتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. قم بالنقر على خانة الرعاية الاجتماعية من القائمة الموضحة. يرجى الدخول على خيار الوجبة السابعة. بمجرد النقر على زر استعلم سوف يظهر لك جميع أسماء المستحقين في جميع المحافظات، يجب العلم أن الملف سوف يظهر بصيغة pdf والذي يمكنك تحميله على الجهاز الخاص بك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

قام برنامج الرعاية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل على الدعم وهي: