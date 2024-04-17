“هيضيع عليك لو مجبتهوش” آخر موعد لصرف تموين شهر مارس 2024 وخطوات عمل بطاقة تموينية للمتزوجين

يبحث الكثير من المستفيدين ببطاقات التموين عن آخر موعد صرف تموين شهر مارس، للحصول على السلع التموينية والتي تقدر بمبلغ خمسون جنيه للشخص الواحد حيث يمكن الحصول من خلالها على زجاجة من الزيت وكذلك كيس من السكر، فسوف نتعرف من خلال السطور التالية على آخر موعد الحصول على التموين لشهر مارس الجاري بالإضافة إلى أهم الأخبار بشأن البطاقات التموينية، فتابعونا.

آخر موعد لصرف تموين شهر مارس

تقوم الحكومة المصرية بمنح بطاقات التموين للمواطنين المصريين، وذلك لدعمهم وتحسين مستوى المعيشة من خلال إضافة إحدى السلع الغذائية بشكل شهري، ومن المحتمل أن يتم إضافة مئة جنيه للأشخاص الحاصلين على البطاقة التموينية بجانب المبلغ الرئيسي للتموين وهو خمسون جنيه للفرد الواحد، فمن المقرر صرف بطاقات التموين بداية من يوم واحد من الشهر الجاري والذي يستمر حتى آخر الشهر.

أما عن السلع التي يتم صرفها بشكل شهري للفرد الواحد في بطاقات التموين، فتكون زجاجة من الزيت بجانب كيس من السكر، كما أن وزارة التموين توفر أكثر من ثلاثون سلعة تموينية مخفضة يمكن شرائها من خلال البطاقة أيضاً.

خطوات عمل بطاقة تموينية للمتزوجين عبر الإنترنت

تستطيع عزيزي القارئ إضافة الزوجة للبطاقة التموينية الخاصة بك عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا على بوابة مصر الرقمية.

بعد ذلك ثم بالنقر على كلمة “التموين”.

عليك بالدخول على أيقونة فصل اجتماعي ومنها قم بتسجيل حساب جديد.

قم بتسجيل السبب الخاص بالفصل.

سيطلب منك إدخال العنوان وجميع التفاصيل الشخصية.

بعد إدخال المطلوب بشكل دقيق، قم بالنقر على تأكيد.

اخيرا قم بالنقر على تأكيد الطلب، وعليك بالمتابعة بشكل دوري بالموقع.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة آخر موعد صصرف تموين شهر مارس، وكذلك خطوات عمل فصل للزوجة وإضافتها لبطاقة الزوج.