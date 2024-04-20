جهز اوراقك حالا.. موعد التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن كيفية التقديم وموعد القبول في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 ونبين فيما يلي التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

تداولت أنباء مؤخرا عن أن وزارة الدفاع قامت بتحديد موعد فتح باب القبول بدفعة جديدة في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك خلال الفترة من النصف الثاني من شهر مارس أو بداية شهر أبريل القادم 2024.

شروط القبول بمعهد ضباط الصف المعلمين 2024

قامت وزارة الدفاع المصرية بتحديد بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين 2024 نبينها في التقرير التالي:

اولا: لابد أن يكون عمر المتقدم ما بين 15 و 25 سنه.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد غير متزوج أو مطلق ويجب إمضاء تعهد بعدم الزواج في فترة التدريب.

ثالثا: لابد أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد حاملا للجنسية المصرية ومن أبوين المصريين.

الاوراق المطلوبة للتقديم

قامت وزارة الدفاع بتحديد الأوراق المطلوبة حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بالمعهد نوضحها فيما يلي:

اولا: الملف الخاص بأوراق التقديم وذلك من خلال منطقه التجنيد التابع لها الطالب.

ثانيا: يجب إحضار شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم وتكون حديثة الاصدار.

ثالثا: إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

رابعا: صورة طبق الاصل من شهادة الإعدادية مع إرفاق الاصل.

خامسا: فيش وتشبيه جنائي بالاضافه الى صورتين منه.

سادسا: قيد عائلي حديث بالاضافه الى اثنان صوره منه.

سابعا: إحضار شهادة طبية معتمده من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد بأن الطالب ليس لديه أي امراض مزمنة.

في حال إن كان الطالب أقل من 18 سنه لابد من إحضار موافقة ولي امره.

يتم التقديم من خلال منطقه التجنيد التابع لها الطالب جدير بالذكر أن مدة الدراسه تكون سنتين ويقوم الطالب خلال تلك الفتره بالحصول على جميع التدريبات العلمية والعملية اللازمة لكي يكون مؤهلا للالتحاق بوظيفة ضابط صف.