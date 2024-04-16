نزليها وابسطي أولادك ونمي قدراتهم .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات بإشارة قوية

يرتفع التساؤل من جانب الآباء عن تردد قناة كراميش الجديد حيث إن هذه القناة مهمة جدا لجميع الأطفال الصغار، فهي تدخل السرور على قلوبهم ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تتميز بالعديد من السمات التي لا تحصى لهذا يرتفع البحث عليها بصوره دائمه من جانب الآباء والأمهات وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناه الجديد.

تردد قناة كراميش

من الممكن أن يتم ضبط تردد قناة كراميش بكل سهولة ويسر من خلال كتابة التفاصيل المتعلقة بالتردد التالية على النايل سات:

تردد القناة يكون 11430.

معدل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

نبذة عن فناة كراميش

قناة كراميش تعد من أبرز القنوات وأهمها التي تعرض محتوى خاص بالأطفال، فهي تعرض محتوى كرتوني مميز وممتع، كما أنها تقوم بعرض باقة كبيرة جدًا من الأناشيد والبرامج الكرتونية الجميلة والشيقة، هذا بجانب أن تلك القناة تمتلك مميزات لا تحصى، حيث إن من ضمنها: