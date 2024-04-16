ابسط أولادك بأغاني البيبي .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة HD التحديث الأخير

يبحث الأشخاص عن تردد قناه طيور الجنة، فهي تكون من أفضل القنوات التي يحبها العديد من الأطفال الصغار، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من أبرز القنوات التي يرتفع عليها البحث بشكل دائم ومستمر من جانب العديد من المواطنين، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تمتلك مميزات كثيرة لا حصر لها من ضمنها المحتوى المجاني، وفيما يلي سوف نرفق لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي تتخصص في عرض كثير من أفلام الكرتون الجميلة وكذلك البرامج الكرتونية المميزة والممتعة، كما أنه من الممكن أن يتم تنزيل تردد طيور الجنة بمنتهى السهولة واليسر من خلال كتابة تفاصيل التردد التالية:

تردد القناة 11274

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من ضمن القنوات المحببة لدى الأطفال الصغار، كما أن الأمهات ترغب دومًا في ضبط ترددها لكي يشاهد أبنائها محتوى تلك القناة، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تتسم بعدد كبير من المميزات من ضمنها ما يلي: