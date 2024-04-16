هسة ظهرت النتيجة PDF .. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

عدد كبير من المواطنين يتساءل عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء بمنتهى السهولة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال منصة مظلتي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تفاصيل الاستعلام عن تلك الأسماء.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

في الحقيقة إن نظام الرعاية الاجتماعية العراقية يقوم بالعمل على معالجة الطلبات باستمرار ومن الممكن أن يتم التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بكل سهولة ويسر من خلال السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا

الخطوة الثانية النقر على خيار الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة تدوين رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة النقر على زر تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

بينت وزارة العمل والشؤون العراقية أنه توجد مجموعة من الشروط اللازمة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية العراق، فمن ضمن تلك الشروط: