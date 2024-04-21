“مفاجأة الأسعار في سوق العبور”.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 21 إبريل 2024
أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور
يهتم المواطنين وخاصة ربات البيوت بالبحث عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا نظراً للاستهلاك المستمر للخضروات، وذلك بعد أن شهد أسعار الخضروات استقرار في سوق العبور في الأيام القليلة المقبلة، لذلك وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مفيد لقرائنا سنقدم لكم أسعار اليوم الأحد 21 إبريل 2024 المتوافرة في السوق بالتفصيل، تابعونا.
أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور الأحد 21 إبريل 2024
شهدت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور الأحد 21 إبريل 2024 حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر البطاطس في سوق العبور ما بين 5 جنيه وإلى 12 جنيه للكيلو الواحد، من المعروف أن سوق العبور واحد من أهم وأكبر أسواق الخضار والفاكهة في القاهرة، حيث تباع فيه الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للغاية عن المحلات الخارجية.
أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم
من المعروف أن أسعار الخضار والفاكهة تختلف من يوم لأخر خاصة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعارها على النحو التالي:
- فقد بلغ سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 و 5.5 جنيه في سوق العبور.
- كما بلغ سعر كيلو الكوسة اليوم من 5 جنيه حتى 8 جنيهًا للكيلو الواحد.
- أما بالنسبة إلى سعر الباذنجان البلدي فقد بلغ سعره من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
- أما سعر الباذنجان الرومي بلغ إلى 2 جنيه و 5 جنيه في سوق العبور.
- كما بلغ سعر الباذنجان الأبيض ما بين 5 جنيه حتى 9 جنيهات اليوم.
- سعر الفاصوليا فقد بتراوح ما بين 7 جنيه و 13 جنيهًا.
- أما سعر الفلفل الرومي الصوب يتراوح ما بين 10 جنيه و 15 جنيهات.
- بلغ سعر الفلفل البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيهات.
- كما بلغ سعر الفلفل ألوان ما بين 21 جنيهات إلى 25 جنيهًا.
- أما سعر البرتقال الصيفي يتراوح ما بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.
- ويأتي سعر البرتقال أبوسرة للكيلو الواحد مابين 11 إلى 19 جنيها.
- كما أن سعر كيلو الكيوي يتراوح بين 35 و85 جنيها.
- سعر كيلو الخوخ البلدي العريشى يصل الى 12 و 24 جنيها.
- أما سعر كيلو الفرولة بين 7 و10 جنيهات.
- كما أن سعر كيلو الكانتلوب وصل الى 10 و 18 جنيهًا.
- سعر كيلو البلح الأسواني يتراوح مابين 17 و 45 جنيهًا.
- أما سعر كيلو الرمان وصل الى 10 و 20 جنيهًا.
- كما ان سعر الجوافة يصل مابين 10 و16 جنيها.
- وسعر كيلو الموز البلدى بين 7 و11 جنيهًا.
- وأخيراً سعر كيلو الموز المستورد في سوق العبور يصل مابين 20 و50 جنيهًا.