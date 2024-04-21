“مفاجأة الأسعار في سوق العبور”.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 21 إبريل 2024

يهتم المواطنين وخاصة ربات البيوت بالبحث عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا نظراً للاستهلاك المستمر للخضروات، وذلك بعد أن شهد أسعار الخضروات استقرار في سوق العبور في الأيام القليلة المقبلة، لذلك وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مفيد لقرائنا سنقدم لكم أسعار اليوم الأحد 21 إبريل 2024 المتوافرة في السوق بالتفصيل، تابعونا.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور الأحد 21 إبريل 2024

شهدت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور الأحد 21 إبريل 2024 حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر البطاطس في سوق العبور ما بين 5 جنيه وإلى 12 جنيه للكيلو الواحد، من المعروف أن سوق العبور واحد من أهم وأكبر أسواق الخضار والفاكهة في القاهرة، حيث تباع فيه الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للغاية عن المحلات الخارجية.

أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

من المعروف أن أسعار الخضار والفاكهة تختلف من يوم لأخر خاصة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعارها على النحو التالي: