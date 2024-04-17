اخيراً.. وزارة التموين تُوضح نبأ زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية والشروط الواجب مراعاتها عند إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خبر زيادة نصيب الفرد على التموين الخاص بشهر ديسمبر المقبل وهل هذا الخبر حقيقي أم لا، والتمكن من معرفة حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية يجب قراء السطور القادمة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية

لقد قامت وزارة التموين بالتصريح أنه لا صحة لأي خبر خاص بزيادة نصيب الفرد على التموين الخاص بشهر ديسمبر المقبل، وأضافت أن نصيب كافة الأفراد ثابت في هذا الشهر ويكون بقيمة تصل إلى خمسة جنية، جدير بالذكر أن تموين هذا الشهر سوف يضاف عليه زجاجة من الزيت وكيلو سكر وذلك حتى لا يتعدى الخمسة زجاجات والستة كيلو سكر للبطاقة الواحدة والتي تشمل أربعة أفراد، وهنا قد عرفنا حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية.

الشروط الواجب مراعاتها عند إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك الكثير من الشروط التي يجب مراعاتها لتتمكن من إضافة المواليد على بطاقة التموين وتلك الشروط هي:

يجب أن يصل معاش الفرد الشهري إلى ألفين وخمسمائة جنية فأقل.

يجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالشخص صاحب بطاقة التموين إلى أقل من ثلاثة ألاف جنيه.

كما يجب أن يراعى أنه الحد الأقصى لبطاقة التموين في تلك الحالة هو أربعة أفراد مثل الزوج والزوجة والابن والابنة.

في السطور السابقة لقد تحدثنا عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية وأنه هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأن وزارة التموين قد أكدت على ذلك، كما تحدثنا عن الشروط الواجب توافرها عند إضافة المواليد على بطاقة التموين.