استعلم الآن عن اسمك.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 والشروط المطلوبة للانضمام لبرنامج تكافل وكرامة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يرغب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في معرفة كيفية الاستعلام عن حالة المعاش إلكترونياً عن طريق إدخال الرقم القومي فقط دون الذهاب لأي جهة مختصة، حيث يقدم موقع تكافل وكرامة عدد كبير من الخدمات المميزة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط موقع تكافل وكرامة من هنا.

اختيار الاستعلام عن النتائج أعلى يسار الشاشة.

كتابة الرقم القومي الخاص بك.

النقر على زر استعلام.

ستظهر لك نتيجة معاشك سواء كان ساري أو موقوف.

شروط الانضمام إلى تكافل وكرامة

يلزم توافر بعض الشروط للتقديم والانضمام إلي تكافل وكرامة وهذه الشروط تتمثل في ما يلي:

أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاعات الخاصة أو الحكومية بأجر تأميني.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة تضم أطفال من عمر ٦ إلى ١٨ سنة.

أن لا يكون المتقدم يحصل على مساعدات مالية أو معاش تأميني.

أن يكون المتقدم يعاني من الحجز أو المرض الذي يمنعه من العمل.

أن تتجاوز مصاريف الأولاد الدراسة ٣٠٠٠ جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

يجب تقديم بعض المستندات المعتمدة للتقديم في تكافل وكرامة وهذه المستندات تشمل التالي:

صور البطاقات الشخصية تكون سارية.

صور واضحة من شهادات الميلاد.

وثيقة الزواج أو الطلاق.

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

شهادة الكومسيون الطبي.

إحضار ما يثبت وجود إعاقة بنسبة تبدأ من ٥٠٪.

ننهي حديثنا عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وتوضيح شروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتقديم.