“استعلم من هنا”.. خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 والتخصصات المطلوبة

يبحث الكثير من الشباب المصري الباحث عن فرصة حقيقة للعمل وإثبات الذات والعيش في مستوى معيشي جيد ومن أجل عيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل المختلفة عن كيفية معرفة الذين تم قبولهم لخوض الامتحان الإلكتروني وذلك بعد تصريح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة عن كيفية إمكانية المواطنين إلاستعلام في المسابقة التي تم طرحها من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصرى.

الجهاز المركزي للتنظيم الادارة

أعلن رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المتقدمين للامتحانات أنه تقرر بداية فترة الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وحتى 3 مايو القادم كما بين الجهاز إستطاعة المتقدمين إمكانية معرفة الموقف الخاص بهم عبر منصة الوظائف الحكومية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير رابط خاص وذلك لمعرفة المتقدمين من النتيجة الخاصة بهم بشكل سريع نبين تلك الخطوات في المقال التالي:

أولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

ثانيا: الضغط على كلمة إستعلام.

ثالثا: يجب إدخال الرقم القومي للبطاقة ورقم الطلب الخاص بالمتقدم.

رابعا: الضغط على إستعلام ثم ستظهر النتيجة مباشرة.

وظائف مسابقة البريد المصري

قامت الهيئه العامة للبريد المصري بالإعلان عن تواجد عدة أماكن شاغرة في شتى المحافظات ومختلف المجالات نذكر بعضها فيما يلي: