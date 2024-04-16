من هُنـــا .. لينك الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

يعد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أكثر الموضوعات التي يهتم بها العديد من الأشخاص وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، حيث تهتم البيوت المصرية في الوقت الحالي بشراء الاحتياجات الأساسية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

تعد هيئة التأمينات المسؤلة عن إعطاء معاش تكافل وكرامة لذلك تستقبل العديد من التساؤلات الخاصة عن تكافل وكرامة ، لذلك كانت هناك الحاجة إلى توفير وسيلة للأشخاص لكي تلقي تساؤلاتهم المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة وتكون هذه الطريقة فى اتباع الخطوات التالية:

التوجة إلى موقع هيئة التأمينات الخاص بالاستعلام عن تكافل وكرامة من هنا.

ومن ثم الضغط على تكافل وكرامة.

وبعد ذلك كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن

اضغط استعلام.

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة هو معاش مقدم من الحكومة المصرية للمواطنين محدودي الدخل الذين يستطيعون ان يعيشوا حياة مستورة وايضا لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، لذلك جاء هذا المعاش مساعدة لهم ولكن يتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة تقديم مستندات تدل حاجتهم له وما يدل أنه ليس لديهم مساعدات مالية تعطها لهم جهات حكومية أو خاصة، وايضا يساعد معاش تكافل وكرامة النساء الأرامل والمطلقات الذين لديهن أولاد في عمر التعليم على تلبية حاجتهم الأساسية المتعلقة بالدراسة أو بمستلزمات المنازل لكن ينبغي عليهم تقديم ما يدل على حالة هؤلاء النساء ، ويهتم أيضا تكافل وكرامة بذوي الإعاقة والجدير بالذكر أن هناك بشرة سارة لزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة تقريبا 15%،يمكن الاستفادة منها خلال الشهر القادم.