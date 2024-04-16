دلوقتي اضبط .. تردد قناة وناسة الجديد التحديث الأخير 2024 على النايل سات

نظرا لما حققته قناة وناسة من نجاح باهر وشهرة واسعة، حيث ازداد في الفترة الأخيرة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن التردد الخاص بالقناة، فإن مسؤولي القناة قد غيروا التردد الخاص بها لتردد يجعل جودة القناة عالية تناسب المشاهدين، وتجعل الأطفال مستمتعين بالأناشيد والمسلسلات والأفلام الممتعة، ومن الجدير بالذكر أن الأناشيد التي تعرضها القناة. هي أناشيد دينية ترسخ بعض الأخلاقيات في عقول الأطفال، وتلك القناة تعرض محتواها على مدار ال24 ساعة حتى يشاهدها الأطفال في أي وقت يريدونه، لذلك سنعرض لكم التردد الخاص بها لكي تحظوا بالاستمتاع بمشاهدتها.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكنك معرفة تردد قناة وناسة الجديد على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، حيث أن مسؤولي القناة قد وفروا ترددين لتلك القناة حتى تستطيعوا مشاهدتها في جميع الأوقات، لذلك سنعرض لكم أولا التردد الخاص بالقناة على نايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تنزيل قناة وناسة أطفال 2024 على الأقمار الصناعية

هناك عدة خطوات هامة حتى تتمكن من تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على شاشة التلفاز الخاصة بكم وتلك الخطوات هي: