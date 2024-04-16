حالًا اضبط .. تردد قناة توم وجيري الجديد التحديث الأخير 2024

نظرًا للنجاح الباهر والساحق الذي حققته قناة توم وجيري، حيث أنها حازت على شهرة واسعة في كل الوطن العربي، فقد زاد عدد الباحثين عبر مواقع التواصل عن تردد تلك القناة الشهيرة قناة توم وجيري، وكان ذلك في الفترة السابقة، وكما عهدنا أن الترددات يتم تغييرها كل فترة فمع بداية العام الجديد تغير التردد حتى تحاكي القناة جودة عالية يحبها الأطفال ويستمتعون بالمشاهدة من خلالها، لذلك سنعرض لكم التردد الجديد وكيفية تنزيل التردد الخاص بالقناة على شاشة التلفاز الخاصة بكم، حتى يستمتع أبناؤكم بمشاهدة تلك القناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يوجد قمرين صناعيان يبثان برامج قناة توم وجيري، والكثير يبحث عن تردد نايل سات لذلك سنقدم لكم التردد وما يتعلق به لكي تتمكنوا من مشاهدة القناة عليه.

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يوجد تردد آخر لقناة توم وجيري على عرب سات يمكنكم من خلاله مشاهدة القناة.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

كيفية تنزيل تردد قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكنكم تنزيل التردد الخاص بقناة توم وجيري من خلال عدة خطوات بسيطة تمكنكم من تنزيله، سنعرض لكم تلك الخطوات فيما يلي: