اضبط الآن .. تردد قناة سبيستون Space Toon 2024 الجديد على النايل سات

تردد قناة سبيستون Space Toon 2024 الجديد وهي من القنوات البارزة المشهورة التي تذيع محتوى متميز للأطفال بكل الدول، وهي تذيع أيضًا افلام وبرامج الكرتون، وتقدم القناة إلى الأطفال محتوى تعليمي ومسلي بصورة ذكية لكي لا يشعر مشاهديها الأطفال بأي ملل، ويهتم العديد من الآباء بتنزيل تلك القناة وحث أطفالهم لمشاهدتها بسبب محتواها المفيد، وسنعرفك على ترددها الجديد اليوم.

تردد قناة سبيستون Space Toon 2024

يمكنك أن تقوم بتنزيل سبيس تون نايل سات باستخدام التردد الخاص بها والذي تتمثل بياناته فيما يلي:

التردد: ١١٧٨٥.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

انميات قناة سبيستون

تقوم سبيستون بعرض الكثير من الانيمات والبرامج عبر الشاشة الخاصة بها، ومن أهمها ما يلي:

صانع السلام.

الصياد الصغير.

صنديد.

الصياد الجريء.

صاحب الظل الطويل.

صقور الأرض.

كواكب قناة سبيستون

تتميز سبيس تون بأن هناك ١٠ كواكب مميزة بها نعرضها كما يلي: