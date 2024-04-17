عربي و دولي
حالًا اضبط .. تردد قناة ماجد الجديد التحديث الأخير 2024
لا يزال أشخاص كثيرة تقوم بالبحث عن تردد قناة ماجد الجديد الذي يهم جميع الآباء الذين يرغبون في أن يستمتع أبنائهم بمشاهدة أفضل محتوى كرتوني فمن الجدير بالذكر ان هذه القناه من افضل القنوات الكرتونية المميزة التي تعرض محتوى كرتوني رائع وممتع ومن المعروف أن للقناة الكثير من السمات التي لا تحصى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف معا على التردد الذي يتعلق بالقناة
تردد قناة ماجد
في الحقيقة ان قناه ماجد من سلسله القنوات المميزة التي تعرض المحتوى الخاص بها بكفاءة وجودة عالية، وقد جاء تردد هذه القناة كما يلي:
- التردد 11804
- معدل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي عرب سات
خطوات تحميل تردد قناة ماجد للأطفال 2024
يمكنك ضبط القناة باتباع الآتي:
- قم بفتح التلفاز والرسيفر.
- انتقل إلى زر الإعدادات.
- اضغط على زر التثبيت.
- انتقي القمر الصناعي.
- أدخل التردد.
- أدخل معدل الترميز.
- سجل الاستقطاب.
- اضغط على بحث، وانتظر إلى أن يتم تنزيل القناة.
مسلسلات قناة ماجد للأطفال 2024
تقوم قناة ماجد ببث عدد هائل من المسلسلات والبرامج التي لا تحصى، حيث إن من ضمن تلك المسلسلات ما يلي:
- مسلسل امونه.
- هذا بجانب أنها تقوم ببث مسلسل النقيب خلفان.
- كما أنها تقوم ببث مسلسل منصور.
- كذلك أن القناة تقوم ببث مسلسل فندق بصل وفلفل.
- هذا بجانب أن القناة تقوم بعرض مسلسل كسلان.
- كذلك تعرض القناة مسلسل مدرسة البنات.
- هذا بجانب أن القناة تعرض مغامرات فطين.
- كذلك أن القناة تعرض مسلسل زكية الذكية.