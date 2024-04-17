حالًا اضبط .. تردد قناة ماجد الجديد التحديث الأخير 2024

لا يزال أشخاص كثيرة تقوم بالبحث عن تردد قناة ماجد الجديد الذي يهم جميع الآباء الذين يرغبون في أن يستمتع أبنائهم بمشاهدة أفضل محتوى كرتوني فمن الجدير بالذكر ان هذه القناه من افضل القنوات الكرتونية المميزة التي تعرض محتوى كرتوني رائع وممتع ومن المعروف أن للقناة الكثير من السمات التي لا تحصى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف معا على التردد الذي يتعلق بالقناة

تردد قناة ماجد

في الحقيقة ان قناه ماجد من سلسله القنوات المميزة التي تعرض المحتوى الخاص بها بكفاءة وجودة عالية، وقد جاء تردد هذه القناة كما يلي:

التردد 11804

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

خطوات تحميل تردد قناة ماجد للأطفال 2024

يمكنك ضبط القناة باتباع الآتي:

قم بفتح التلفاز والرسيفر.

انتقل إلى زر الإعدادات.

اضغط على زر التثبيت.

انتقي القمر الصناعي.

أدخل التردد.

أدخل معدل الترميز.

سجل الاستقطاب.

اضغط على بحث، وانتظر إلى أن يتم تنزيل القناة.

مسلسلات قناة ماجد للأطفال 2024

تقوم قناة ماجد ببث عدد هائل من المسلسلات والبرامج التي لا تحصى، حيث إن من ضمن تلك المسلسلات ما يلي: