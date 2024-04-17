تردد القنوات
استقبل دلوقتي .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات بجودة HD
قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى مسلي و هادف للأطفال يساهم في تنمية مهاراتهم وكذلك اكسابهم معارف تساهم في تنشىتهم بصورة إيجابية، مع بداية العام الكثير من القنوات الفضائية تم تغير التردد الخاص بها، من ضمن القنوات التي تغير التردد التابع لها قناة وناسة، لذا هناك اهتمام كبير بمعرفة التردد الجديد الخاص بالقناة.
تردد قناة وناسة 2024
من مزايا قناة وناسة أن محتواها متنوع ومسلي، لذا لمن يرغب في متابعة المحتوى المتميز ذلك، يمكن القيام بتحميل القناة على التردد الجديد:
التردد الأول
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11270.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح الخطا: 4/3.
- الجودة: SD.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11470.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
مزايا قناة وناسة 2024
اهتمام الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة على الرغم من تغييره من وقت إلى آخر، يرجع إلى محتواها المتميز والمتنوع والذي يتمثل في الآتي:
- تتسم القناة بأن محتواها يكون مجاني للغاية لا يتطلب رسوم شهرية.
- هذا بجانب أنه لا بد من أن يكون البث الخاص بها 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.
- إرسال القناة لا يتعرض إلى التشويش أو انقطاع البث بسبب حداثة الأجهزة الخاصة بعملية الإرسال.
- تخلو القناة من أي فواصل إعلانية طويلة تسبب إزعاج للطفل.
- المحتوى مسلي ويقوم بإيصال المعلومة إلى الطفل في صورة بسيطة.
- هذا بجانب أن من ضمن مميزات القناة نقاء صوت المحتوى ووضح الصورة.