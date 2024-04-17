استقبل دلوقتي .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات بجودة HD

قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى مسلي و هادف للأطفال يساهم في تنمية مهاراتهم وكذلك اكسابهم معارف تساهم في تنشىتهم بصورة إيجابية، مع بداية العام الكثير من القنوات الفضائية تم تغير التردد الخاص بها، من ضمن القنوات التي تغير التردد التابع لها قناة وناسة، لذا هناك اهتمام كبير بمعرفة التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة وناسة 2024

من مزايا قناة وناسة أن محتواها متنوع ومسلي، لذا لمن يرغب في متابعة المحتوى المتميز ذلك، يمكن القيام بتحميل القناة على التردد الجديد:

التردد الأول

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

الجودة: SD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

مزايا قناة وناسة 2024

اهتمام الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة على الرغم من تغييره من وقت إلى آخر، يرجع إلى محتواها المتميز والمتنوع والذي يتمثل في الآتي: