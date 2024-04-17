يلا بسرعة ضيفهم .. رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يمكن الآن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، ومن الجدير بالذكر أنه تقوم وزارة التموين بقراءة الطلبات المقدمة لإضافة المواليد والتحقق لتتعرف على ما إن كانت هذه الفئات المقدمة على إضافة المواليد للبطاقة من الفئات المستحقة أم لا ،فهي تقوم بمراجعة جميع الطلبات المقدمة سواء من خلال مكاتب التموين أو من خلال موقع مصر الرقمية وبعد تحققها من استحقاق هذه الفئات تقوم بإجراء الإضافة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد بواسطة اتباع التالي:

الدخول على موقع مصر الرقمية هنا.

النقر على زر “إضافة أفراد أسرتي”.

كتابة الرقم القومي.

انتقاء سبب الضم.

النقر على زر “إضافة”.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

أعلن وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي أن نصيب الفرد من الزيت والسكر ثابت كما هو دون أي تغيير في شهر فبراير القادم، كما أكد أن الدعم بنسبة 50 جنيه وذلك بجانب صرف 150 رغيف من الخبز المدعم، كما أشار إلى أنه يتم صرف كيلو سكر للفرد على البطاقة الواحدة وذلك لست أفراد كحد أقصى بينما يتم صرف زجاجة من الزيت وزنها 800 جرام وصرف أربع زجاجات منها كحد أقصى أيضًا، كما انه أكد أن هناك نسبة دعم 50٪ منذ عام 2019 لم تتغير حتى الآن وسوف يتم صرف تموين شهر فبراير بداية من يوم الخميس الأول من فبراير.

الأوراق اللازمة لإضافة المواليد لبطاقة التموين