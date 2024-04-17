استقبل حالًا .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 2024

تردد قناة وناسة الخاصة بالأطفال 2024 من أكثر القنوات الشيقة الممتعة التي يبحث عنها الكثير من عاشقي تلك القناة، حيث تكون البرامج التلفزيونية المعروضة على طفلك متمثلة في دورًا عظيم في تكوين شخصه، وتنمية مهاراته وكذلك تثقيفه وجعله أكثر معرفة بالعالم المحيط.

تردد قناة وناسة

إذا كنتَ تبحث عن أي قنوات تخص الأطفال و تقدم محتوى يفيدهم ويكون تعليمي هادف وفي نفس الحين يكون مسلي وترفيهي حتى لا يشعر الطفل بالملل ، فكل ما انصحك به هو تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال، حيث أن تلك القناة تعرض محتوى هادف تعليمي شيق وأيضا لذيذ مسلي يمتع الأطفال ويزيد من ثقافاتهم، وذلك لما تقدمه القناة من الأناشيد التعليمية والأغاني الجميلة، التي تعمل على زيادة ثقافة الطفل بالعالم المحيط، لذلك سوف نعرض لكم الترددات المختلفة لقناة وناسة الفضائية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، حتى تستطيعوا تنزيل ذلك التردد على التلفاز الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تحرص الإدارة الخاصة بقناة وناسة على أن تعمل على تحديث التردد باستمرار، حتى نحصل نحن المشاهدون على أفضل جودة ممكنة، بالإضافة إلى أن تضمن وضوح الصورة وكذلك وضوح الصوت، وهذا هو الذي يحل الآباء يبحثون عن التردد الخاص بالقناة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وفيما يلي التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

لماذا يحب الأطفال قناة وناسة؟

من المعروف أن أغلب الأطفال الصغار يحبون قناة وناسة ولا يمكنهم الاستغناء عنها في يومهم، حيث أنها تعرض باقة متميزة من الأغاني والأناشيد.