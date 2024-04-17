اضبط دلوقتي .. تردد قناة ssc الجديد على النايل سات 2024
يبحث الكثير من عشاقي الرياضة وخاصة كرة القدم عن التردد الجديد لقناة SSC sport حيث يتم عرض المباريات الخاصة بدوري كأس آسيا والتي سوف يتم عرضها في يوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثون من شهر يناير بين البحرين واليابان في الدور السادس عشر وسوف نتعرف على تردد القناة وكيفية تثبيتها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وبدر سات بالتفصيل.
تردد قناة ssc sport
سوف يتم عرض المباراة في دور السادس عشر غدًا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة المباراة بين اليابان والبحرين في دولة قطر ويعرض الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية واليمن والعراق والأردن واليمن، وذلك الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات والكويت وقطر وعمان.
تردد قناة ssc sport على النيل سات
يمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر للاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات على القمر الصناعي النايل سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:
- تردد القناة: 12523
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة ssc sport على العرب سات
يمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر للاستمتاع على القمر الصناعي العرب سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:
- تردد القناة: 12418
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة ssc sport على بدر سات
يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي بدر سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:
- تردد القناة: 12418
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
كيفية تثبيت قنوات ssc sport
لكي يتم تنزيل قناة ssc sport الرياضية على جهاز الريسيفر لابد من إتباع الخطوات الآتية:
- الضغط على زر القائمة الموجود في جهاز الريموت كنترول.
- البحث عن القنوات بالترددات ونضغط على زر “بحث”.
- الضغط على اسم القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات أو بدر سات.
- القيام بإدخال البيانات الخاصة بالتردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر “بحث” والانتظار حتى يتم تنزيل القناة.
- الضغط على حفظ لتنزيل القناة.