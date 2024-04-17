اضبط دلوقتي .. تردد قناة ssc الجديد على النايل سات 2024

يبحث الكثير من عشاقي الرياضة وخاصة كرة القدم عن التردد الجديد لقناة SSC sport حيث يتم عرض المباريات الخاصة بدوري كأس آسيا والتي سوف يتم عرضها في يوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثون من شهر يناير بين البحرين واليابان في الدور السادس عشر وسوف نتعرف على تردد القناة وكيفية تثبيتها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وبدر سات بالتفصيل.

تردد قناة ssc sport

سوف يتم عرض المباراة في دور السادس عشر غدًا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة المباراة بين اليابان والبحرين في دولة قطر ويعرض الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية واليمن والعراق والأردن واليمن، وذلك الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات والكويت وقطر وعمان.

تردد قناة ssc sport على النيل سات

يمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر للاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات على القمر الصناعي النايل سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:

تردد القناة: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ssc sport على العرب سات

يمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر للاستمتاع على القمر الصناعي العرب سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:

تردد القناة: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ssc sport على بدر سات

يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي بدر سات بعد الوصول إلي البيانات الآتية:

تردد القناة: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية تثبيت قنوات ssc sport

لكي يتم تنزيل قناة ssc sport الرياضية على جهاز الريسيفر لابد من إتباع الخطوات الآتية: